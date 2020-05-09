Во Владивостоке ветерана поздравили концертом в честь Дня Победы и его личного юбилея
Герою Великой Отечественной войны сегодня исполнилось 95 лет.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Волонтеры Владивостока торжественно поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы, а также с его личным юбилеем — 95-летием.
Несмотря на жесткий режим самоизоляции, молодые люди, одетые в военную форму, устроили настоящий концерт во дворе дома, где проживает герой. Сначала волонтеры перечислили все регалии ветерана, рассказали о его подвиге во всеуслышание, пожелали военнослужащему долгих лет жизни, крепкого здоровья и семейного благополучия, а затем исполнили трогательные и душевные песни. Среди которых: «День Победы», «Нам нужна одна победа», «Три танкиста» и другие.
В ответ на необычное поздравление герой Второй мировой сердечно поблагодарил окружающих, пожелав им всего самого наилучшего.
«Очень приятно такое внимание! Всем присутствующим и любимым нашим людям счастья, здоровья, а остальное все приложится», — заметил ветеран.
А в заключение добавил, что мечтает о том времени, когда закончится пандемия коронавируса и он вновь сможет встретиться с сослуживцами на параде в честь Великой Победы над фашистской Германией.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видеопоздравление ветеранам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне от космонавтов с МКС.
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