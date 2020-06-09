Мороженое — не так вредно для здорового человека, как полагают многие. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт Ольга Кашубина. Главное, за чем нужно следить при его употреблении — сахар, чтобы не превысить дневную норму.

Этот совет особенно важен тем, кто не хочет поправиться. Мороженое — десерт и не должно превращаться в основное блюдо в течение дня. Большое количество сахара может нанести вред детским зубам, говорит специалист. К тому же, в сочетании с холодом, который нередко противопоказан при болезнях зубов и десен. После того, как ребенок угостится этим лакомством, ему следует почистить зубы.

Другой вред от мороженного несет в себе лактоза, которая содержится в молоке. Если в организме человека не хватает фермента, необходимого для правильного переваривания лактозы, после поедания мороженного могут возникнуть неприятные ощущения в кишечнике. Таким людям рекомендуется есть это лакомство в очень небольших количествах. А людям с аллергией на молоко оно противопоказано.

Тем же, кто боится простудиться от мороженого в жару, вряд ли стоит переживать — такой эффект маловероятен, замечает терапевт.

«Мороженое не сможет так резко снизить температуру тела, чтобы человек пострадал от перепада температур. Сиплость голоса связана с тем, что замерзают голосовые связки. Это не опасно для здоровья и не скажется на самочувствии», — заверила Ольга Кашубина.

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