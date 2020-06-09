«Не лез бы лучше»: Пушков высмеял слова историка из США о расизме в России

Сенатор Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter высмеял слова историка из США о расизме в России.

Декан факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глод в интервью Spiegel заявил, что «панические и маниакальные попытки» политиков противостоять протестам говорят о «предсмертных хрипах умирающей старой Америки». Историк отметил, что проблема расизма наблюдается также в Европе и России.

Подобная формулировка вызвала у члена Совета Федерации недоумение. Алексей Пушков считает, что ученому не следует «нести всякую чушь».

«Этот „историк“ лучше бы не лез со своими суждениями о России. Тот факт, что он афроамериканец, не означает, что он может нести всякую чушь. Расизм наблюдается не у нас, а в США. Вот пусть они там и разбираются с этим. А то все каким-то боком пытаются нас приплести», — заявил Алексей Пушков.

Этот «историк» лучше бы не лез со своими суждениями о России. Тот факт, что он афроамериканец, не означает, что он может нести всякую чушь. Расизм наблюдается не у нас, а в США. Вот пусть они там и разбираются с этим. А то все каким-то боком пытаются нас приплести. https://t.co/Hw85ZXPHy3 — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 8, 2020

Массовые протесты и беспорядки начались в США после гибели в результате жесткого задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Одному из стражей порядка, который встал мужчине коленом на шею, было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за протестов в США LEGO отказалась от рекламы игрушек с полицейскими и пожарными.