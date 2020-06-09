«Я никогда этим не занимался»: хоккеист Сушинский об обысках в его компании

Чемпион мира по хоккею, а ныне бизнесмен Максим Сушинский прокомментировал оперативные мероприятия, которые проходят в его автосалоне. По его словам, неправомерными вещами его компания не занимается, а сам он находится в Москве.

«Проверяют юл.лица, которые продают машины. Их очень много. Здесь у нас была чистая, белая компания, поэтому я спокоен. У меня компания занимается продажей машин. Я никогда этим не занимался», — сказал спортсмен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оперативные мероприятия проходят в автосалоне спортсмена в Приморском районе и еще почти по 30 адресам.

Подозреваемым инкриминируется обналичивание денежных средств через официального дилера Mercedes-Benz. В отношении предполагаемых злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Следователи склонны считать, что подозреваемые продавали «нал», вырученный при продаже автомобилей заинтересованным лицам. Деньги клиентов проводились, как безналичные платежи.

По некоторым данным, фигуранты уголовного дела — предприниматели и сотрудники подставных организаций доставляются для допросов в Главное следственное управление региональной полиции. Другие подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Российской венчурной компании» прошли обыски.