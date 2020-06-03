В «Российской венчурной компании» прошли обыски

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Сергей Зеленский
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РВК работает штатно, несмотря на присутствие следователей.

В «Российской венчурной компании» прошли обыски

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Руководство и сотрудники «Российской венчурной компании» (РВК) работают штатно, несмотря на присутствие в офисе правоохранителей. Об этом говорится в сообщении финансового учреждения, поступившем в распоряжение МИЦ «Известия».

«Следственные органы изучают документы в офисе компании, в фокусе их внимания „исторический“ портфель РВК, сделки 2012–2016 года. Мы оказываем им все необходимое содействие. Компания, руководство работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее газета «КоммерсантЪ» сообщила об обысках в компании, которые якобы проводят сотрудники службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ и следственного департамента МВД.

АО РВК было создано распоряжением правительства РФ в июне 2006 года. Является государственным фондом, институтом развития венчурной отрасли России. Среди основных целей: стимулирование создания отечественной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал составляет более 30 миллиардов рублей. 100% принадлежит государству в лице Росимущества.

Накануне 5-tv.ru передавал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора МУП «Водоканал Кировского района» по факту превышения полномочий.

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В «Российской венчурной компании» прошли обыски

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