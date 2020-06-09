Глава Сбербанка на встрече с Путиным дал положительный прогноз на восстановление экономики РФ

Российская экономика справится с восстановлением после пандемии лучше, чем европейская и американская. Такой прогноз на встрече с Владимиром Путиным дал глава Сбербанка Герман Греф.

«Если мы ожидали в этом году предварительное падение темпов роста ВВП на уровне 6−7 процентных пунктов, то сегодня мы ожидаем несколько лучшее, чем прогнозирует Центральный банк и правительство. Наша оценка примерно минус 4,2−4,5%», - сказал Греф.

«В Европе у наших коллег падение где-то на 14% ожидается, да?», - поинтересовался Путин.

«За эти три месяца там больше 20% падение», - ответил Греф.

Также Путин провел рабочую встречу с губернатором Ростовской области. Василий Голубев отчитался президенту о социально-экономической ситуации в регионе и о мерах по борьбе с коронавирусом.

А также рассказал о своем желании вновь баллотироваться на пост губернатора - глава государства это решение поддержал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кузбасс остается лидером по объему строительных работ в Сибири, несмотря на пандемию.