Кузбасс остается лидером по объему строительных работ в Сибири, несмотря на пандемию

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Светлана Александрова
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Введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения не повлияли на темпы строительных работ в регионе.

Кузбасс остается лидером по объему строительных работ в Сибири, несмотря на пандемию

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Кузбасс остается лидером по объему строительства среди регионов Сибирского федерального округа, на регион приходится почти четверть строительных объектов. Пандемия COVID-19 и введенные в связи с ней ограничительные меры никак не повлияли на скорость строительных работ. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе губернатора региона Сергея Цивилева.

Среди ключевых строительных площадок — кассационный суд, вторая очередь Президентского кадетского училища, спорткомплекс «Кузбасс-Арена», ледовый дворец «Кузбасс», Центр для одаренных детей «Сириус. Кузбасс», образовательная часть культурного кластера и другие. На стройплощадках соблюдаются все необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

В рамках рабочих визитов важнейшие объекты каждую неделю посещает Сергей Цивилев. Он неоднократно заявлял, что несмотря на коронавирус, экономика региона не должна стагнировать, ключевые отрасли, включая строительную, должны развиваться, обеспечивая население необходимыми объектами и рабочими местами.

«Кузбасс опередил по объемам строительства даже те регионы, где населения больше, — Новосибирскую область и Красноярский край. Это доказывает, что работа по развитию отрасли дает результаты. Будем и дальше поддерживать строительство», — цитирует Цивилева пресс-служба.

По словам губернатора, подписано соглашение с банками и крупными промышленными предприятиями об уменьшении ипотечной ставки до 2%, а также о частичном субсидировании первого взноса по ипотечным кредитам. Это, как подчеркнул Цивилев, позволит сделать ипотеку доступнее, а вместе с тем новые рабочие места.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кузбассе введены дополнительные меры поддержки врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи.

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