ВКонтакте запустила функцию перевода голосовых сообщений в текстовые

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Нюра Незванова
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Для расшифровки аудиозаписей команда VK создала новую нейросеть.

ВКонтакте запустила функцию перевода голосовых сообщений в текстовые

Фото: ВКонтакте

Социальная сеть ВКонтакте добавила функцию распознавания голосовых сообщений. Новая нейросеть, созданная командой VK, может расшифровать аудиозапись и предоставить вниманию пользователя ее текстовый вариант. Голосовые сообщения — крайне популярный вид коммуникации ВКонтакте. Ежедневно аудиосообщения пересылают друг другу около 30 миллионов пользователей.

Именно поэтому нейросеть создавалась с учетом высокой нагрузки на платформу, а также с оглядкой на сложные условия записи и особенности русскоязычного сленга. Новый сервис уже доступен части пользователей в мобильном приложении VK, а ближайшую неделю функция распознавания голосовых сообщений появится у всех. Нейросеть способна расшифровывать аудиосообщения, длительность которых не превышает 30 секунд.

По данным команды ВКонтакте, это 90% голосовых сообщений, которыми обмениваются пользователи VK. В будущем функция появится в десктопной версии соцсети, кроме того, можно будет расшифровывать как более длинные, так и пересланные сообщения.

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