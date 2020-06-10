Среда, 10 июня: как безопасно провести день накануне критических лунных суток?
Луна в этот день находится в знаке Водолея, который поможет тем, кто займется самообразованием.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / allesfoto, CHROMORANGE / Bilderbox, Gary Burchill, Vladimir Godnik, Mauricio Jordan de Souza Coelho
Аккуратно провести время рекомендуют астрологи 18-й лунный день — накануне критических 19-х суток. Естественный спутник Земли в среду, 10 июня, находится в знаке Водолей, а потому лучше всего заняться общественными работами, например, организацией каких-либо мероприятий, в ходе которых можно выяснить наболевшие вопросы.
Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий. Неплохо идут дела с недвижимостью.
Что нельзя делать в этот день:
Лучше всего не покидать жилище, не присутствовать в компаниях — надо сохранить энергию, которая еще понадобится до новолуния.
Что можно делать в этот день:
Так как наступает третья лунная фаз Луны, которая охватывает период от полнолуния и до начала четвертой четверти, отмечается пик скопления жизненной и психической энергии. Это впоследствии понемногу пойдет на уменьшение, настает частая смена эмоциональных состояний. Сейчас лучше всего не заглядывать вперед, а избавиться от давних привычек, и попробовать что-либо новое. В отношениях — это время сближения и романтики на наиболее высоком — не плотском — уровне.
На Руси этот день называли Никитой Гусятником — в честь преподобного епископа Никиты Халкидонского. Его трогательно считали сторожем маленьких гусят.
Но все же святой Никита жил во второй половине VIII — начале IX веков. Он имел мягкий характер, был милосерден, защищал сирот, помогал обездоленным, а дом всегда держал открытым для путников. За богоугодный образ жизни Никиту поставили епископом Халкидонии.
Приметы:
Если погода 10 июня стоит тихая, то в этом году будет хороший урожай
Если идет дождь — осень предстоит сухая, с небольшим количеством осадков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про день Иоанна Русского.
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