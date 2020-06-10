🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 июня, убывающая Луна в Водолее для Близнецов означает торжество, а для Дев — работу над собой.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 июня, сегодня Луна находится в знаке Водолей. Это время для спокойного осмысления своего бытия, планов и критической оценки своих отношений.
♈ Овен
Порой, вы считаете, что можете решить все проблемы вокруг. Отчасти, это в ваших силах, но сегодня, когда Водолей главенствует над стихиями, лучше, что называется, «придержать язык за зубами». Продолжайте то, что задумали, но не усердствуйте, идя к цели. Помните, что главное — это стабильность, которой у Овнов не занимать.
♉ Телец
Практичные Тельцы в любой ситуации найдут позитивные моменты и сделают рациональные выводы. Отпустите эмоциональные переживания — просто станьте собою. В этом нет ничего, порочащего вашу репутацию — любому необходим выход энергии.
Космический совет: не бойтесь открыться.
♊ Близнецы
Близнецы, большая часть из которых в эти дни будет праздновать свои дни рождения, помните — вы, безусловно, короли в этом месяце, но перестаньте быть эгоистами. Вас окружает масса людей, которые любят и гордятся вашими успехами. Но это лишь повод двигаться дальше, а не почивать на лаврах.
Космический совет: несмотря на череду дней рождений, пора двигаться дальше.
♋ Рак
Ракам звезды советуют спокойно завершать свои дела, начатые ранее — с тем, чтобы в новый для себя год рождения войти совершенно чистыми, одухотворенными, со свежими идеями, которые выстелят новый путь открытий.
Космический совет: проанализируйте свои планы.
♌ Лев
«Царям зверей» придется вновь побороться со своими внутренними врагами — ленью, тягой к лести, которая минимизирует успехи работы над собой. Львы, хватит валять дурака — пора взять себя в руки и доказать самим себе, что и физкультура, и изучение иностранного языка могут иметь свои плоды.
Космический совет: хватит лениться и искать оправдания.
♍ Дева
Девы, иногда все же стоит отступить от своей рациональности и прагматизма, и довериться романтическим чувствам партнера. Не бойтесь — если человек вас полюбил, то именно таким, какой вы есть. Будьте собой, но не требуйте стопроцентного соответствия себе.
Космический совет: не бойтесь своих чувств.
♎ Весы
Весы, лето только начинается — нет повода для грусти и самокопания. Если вы одиноки, сезон в разгаре, а в отношениях звезды сулят вам лишь счастье и благополучие. Будьте «начеку» и все сложится.
Космический совет: даже не сомневайтесь — любовь рядом.
♏ Скорпион
Скорпионы, придется немного поразмыслить над своими любовными отношениями и сделать окончательный выбор. Нельзя обещать и тем, и другим свою любовь. Прислушайтесь к себе и поступайте так, как велит сердце.
Космический совет: только вы сами можете ответить себе на ключевой вопрос.
♐ Стрелец
Стрелец, Вселенная и все окружающие знают вас как самых честных людей, но каково это в размышлениях с самим собой? Стоит ослабить хватку во вне и погрузиться в свой собственный мир — там осталось немало нерешенных вопросов, а общественная справедливость подождет.
Космический совет: наконец-то разберитесь в себе.
♑ Козерог
Эти прелестные создания — Козероги — известны упрямым нравом. Однако в эти лунные сутки лучше поумерить свой пыл и абстрагироваться от себя и реальности. Лучше всего пойти погулять в неведомые ранее места — это освежит восприятие нынешней «текучки».
♒ Водолей
Гордым Водолеям в эти лунные сутки лучше заняться чем-то творческим. Как давно вы рисовали? Если ответа не находится, можно собрать букет полевых цветов, которых сейчас — хоть отбавляй. Главное — ваше душевное равновесие.
Космический совет: храните внутреннюю гармонию.
♊ Рыбы
Рыбы, как гибкие натуры, всегда с большей легкостью преодолевают трудности. Вот и сейчас, когда постепенно ослабляются ограничительные меры, вы готовы к новым вызовам — это крайне удачный для вас день.
Космический совет: чудесный день, оставайтесь собой.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июня.
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