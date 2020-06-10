Последствия жесткого ДТП под Новосибирском попали на видео

Жесткое ДТП произошло утром 10 июня на трассе Новосибирск — Барнаул в районе поселка Безменово. На кадрах, снятых очевидцами, видны последствия лобового столкновения микроавтобуса и кроссовера, ехавшего с прицепом.

После мощного удара первое транспортное средство развернуло и отбросило к отбойнику у обочины. Кроссовер остался стоять на проезжей части, а его прицеп выбросило за пределы дороги.

На месте происшествия работают автоинспекторы и бригада скорой помощи. Движение на участке трассы затруднено из-за разбитых автомобилей и разбросанных фрагментов машин.

Достоверной информации о погибших и пострадавших на момент публикации материала нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Виталий Милонов прокомментировал «пьяное» ДТП Ефремова.