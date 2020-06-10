Последствия жесткого ДТП под Новосибирском попали на видео
Авария произошла утром 10 июня в районе поселка Безменово в Черепановском районе.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ВКонтакте @barneos22
Жесткое ДТП произошло утром 10 июня на трассе Новосибирск — Барнаул в районе поселка Безменово. На кадрах, снятых очевидцами, видны последствия лобового столкновения микроавтобуса и кроссовера, ехавшего с прицепом.
После мощного удара первое транспортное средство развернуло и отбросило к отбойнику у обочины. Кроссовер остался стоять на проезжей части, а его прицеп выбросило за пределы дороги.
На месте происшествия работают автоинспекторы и бригада скорой помощи. Движение на участке трассы затруднено из-за разбитых автомобилей и разбросанных фрагментов машин.
Достоверной информации о погибших и пострадавших на момент публикации материала нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Виталий Милонов прокомментировал «пьяное» ДТП Ефремова.
Читайте также
94%
0.36 77.35
0.16
Нашли ошибку?