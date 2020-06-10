«Пощечина всему обществу»: Милонов прокомментировал «пьяное» ДТП Ефремова

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Сергей Зеленский
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Депутат Госдумы уверен, что актер должен ответить по закону, несмотря на регалии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал 5-tv.ru смертельное ДТП, участником которого стал сын выдающегося советского актера и режиссера Олега Ефремова — Михаил.

По мнению парламентария от партии «Единая Россия», произошедшее является ни чем иным как «публичное презрением, хамством, пощечиной всему обществу».

«Пьянство не может расцениваться как слабость — это преступление. Человек, который садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, уже априори совершает жуткое преступление», — сказал он.

Депутат отметил, что в данном случае это закончилось самым печальным образом — и Ефремов-младший знал, на что шел, прекрасно понимал степень ответственности.

Милонов предложил лишить актера титулов и подчеркнул, что важна реакция общества на произошедшее.

«Я против каких-то незаконных санкций. Как записано в законе, так и должно быть. Никакие липовые диагнозы не помогут. Люди должны увидеть, что лидеры общественного мнения должны так же отвечать», — сказал он.

Милонов резюмировал, что поведение 56-летнего Михаила — «негодяйство», а его существовавший до этой аварии статус предполагал, что тот должен был «служить стране, на благо общества».

«Пьяное» ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Иномарка актера вылетела на встречную полосу и врезалась в отечественную машину «Ладу». Сам артист в аварии не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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