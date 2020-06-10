«Вернул меня в чарты и вернул брови»: Тимати и Джиган записали трек «Хавчик»

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Валентин Черников
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Знаменитые рэперы и восходящая звезда TikTok сняли агрессивный клип.

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Фото, видео: ВКонтакте @timatiofficial

Новый трек Тимати, Джигана и Дани Милохина «Хавчик» ударными темпами набирает популярность в сети. Клип на него за первые три часа собрал 500 тысяч просмотров на YouTube. Тимати не поддерживал с Джиганом профессиональные отношения с 2013 года, когда тот покинул его лейбл Black Star. В мае бывший продюсер оказался одним из немногих, кто поддержал товарища после череды скандалов вокруг его семьи.

Как известно, в феврале супруга Джигана Оксана Самойлова подарила ему долгожданного сына после трех дочерей. На радостях счастливый отец пустился во все тяжкие. Впоследствии он подтвердил, что стал употреблять много алкоголя и наркотиков, отчего перестал себя контролировать. Из-за боязни за жизнь мужа, себя и детей Самойлова настояла на его лечении в центре реабилитации. Как отметил позже исполнитель, этим она спасла ему жизнь. По возвращении в Россию из Майами Оксана подала на развод.

Тимати помог Джигану вернуть себе аудиторию. Результатом совместного творчества стал дерзкий трек «Хавчик», который они записали вместе с молодым коллегой, звездой TikTok Даней Милохиным. В треке рэперы посмеялись над высказываниями Ксении Собчак, Егором Кридом и прошлись по актуальным темам этой весны, включая инциденты с Джиганом и, конечно, самоизоляцию.

«Как тебя зовут? Ты в прямом эфире.

Пилим словно Netflix прямо на квартире.

Пофиг, сколько денег, пофиг, сколько тачек.

Главное, чтоб был дома …… (отличный — Прим.ред.) хавчик», — зачиталл Тимати.

«Тот...... (отличный — Прим.ред.) хавчик, что я приготовил

Вернул меня в чарты и вернул брови», — поддержал Джиган.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько звезды шоу-бизнеса задолжали государству по налогам. В список должников вошли Анастасия Волочкова, Виктория Боня, Тимати, Джиган и другие селебрити.

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