Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева заинтриговала фанатов, заявив, что в ночь с 10 на 11 июня в ее жизни произойдет нечто особенное. Звезда опубликовала загадочное селфи в Instagram-аккаунте, где позирует в уютном белоснежном халате, оголив одно плечо. При этом видно, как на заднем плане маячит стилист по волосам, укладывая шикарную копну волос Веры в элегантную прическу.

«Собираюсь на вечериночку года! Сегодня ночью! Следите за сторис…» — подписала фото Брежнева, поставив смайлик в виде сердечка.

Instagram @ververa

Некоторые фолловеры звезды не сразу поняли, куда в период пандемии собралась «королева» отечественной эстрады. Другие же, более внимательные поклонники, вспомнили, что именно 11 июня звезда анонсировала выход нового сольного альбома. Вероятно, «вечеринка года» будет посвящена этому замечательному событию.

«Мы заждались! Вера — ты просто богиня!»

«Сексуальная, несравненная… Обожаю!»

«Ох, красотка! Мы уже и шампанским запаслись! Ждем-ждем!»

«Как же вы прекрасны, Вера! Женщина — загадка! Женщина — поэзия!» — поддержали любимицу фанаты.

Известно, что после ухода из «ВИА Гры» звезда выпустила уже два сольных альбома «Любовь спасет мир» и Ververa. С момента выхода последнего прошло ровно пять лет.

Ранее 5-tv.ru показал, как Вера Брежнева мечтает выглядеть в 68 лет.