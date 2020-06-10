Одна из популярнейших моделей Алеся Кафельникова удивила и без того искушенную публику чересчур откровенным фото. Звезда опубликовала пост в Instagram, где позирует в стиле «ню», лежа на уютном пледе прямо на подоконнике.

«Вот так выглядит мой карантин, когда я пытаюсь хоть чуть-чуть позагорать», — подписала пост звезда.

Как выяснилось позже, этот кадр — не случайность. В столь необычном образе и ракурсе Кафельникова снялась для обложки модного журнала Elle Russia.

Спустя всего час после публикации откровенного фото, отметку «мне нравится» поставили уже более 18 тысяч пользователей соцсети. В комментариях же фолловеры отмечают, что рады увидеть Алесю «с новой стороны».

«Наконец-то лето в Москве стало жарким!»

«Ох… Вот это ракурс! Сочная!»

«Очень круто! Всегда знала, что российский Elle шикарен, как и вы!»

«Ну теперь-то мы все о тебе знаем, какие булочки…. ммм…» — откликались фанаты Кафельниковой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алеся Кафельникова опубликовала возбуждающее фото, спровоцировав бурную реакцию у пользователей сети.