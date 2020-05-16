Алеся Кафельникова показала стройные ножки и предупредила, что не умеет ждать

Модель выложила сексуальный снимок в своем профиле в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @kafelnikova_a

Модель Алеся Кафельникова побаловала подписчиков в Instagram новым снимком. В кадре девушка показала свои стройные ноги и прекрасную фигуру. Фото она сопроводила предупредительной надписью.

«Детка, я просто не умею ждать», — лаконично прокомментировала снимок Кафельникова.

Instagram @kafelnikova_a

Поклонники оценили по большей части не месседж модели, а ее внешность. В комментариях они не скупились на комплименты, особенно уделяя внимание эффектно подчеркнутой красоте ее ног.

«Неземная красота»

«Хочу эти ноги на плечи»

«Бейба подожди, а так супер»

«Ты — лучшая!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алеся Кафельникова нарушила режим самоизоляции в сексуальном платье. Она призналась подписчикам, что ей пришлось пойти против правил из-за очередных съемок. Модель показала поклонникам несколько кадров, которые она сделала в перерыве.

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