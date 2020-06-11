«Вахта памяти» в Новгородской области: останки солдат поднимают со дна озера

В Новгородской области начали масштабную поисковую операцию — останки красноармейцев поднимают с трехметровой глубины. Озеро Вельё законсервировало поле боя на десятки лет.

В войну это была лесная поляна. На ней — ожесточенные сражения. Десятки бойцов так и остались лежать, незахороненными. Потом — озеро поднялось.

Сейчас есть шанс установить личности безымянных солдат. Максим Облендер о первых находках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поисковики приступили к раскопкам в местах боев Великой Отечественной и Зимней войны под Выборгом.