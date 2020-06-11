Исследование популяционного иммунитета проведут в трех регионах России

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека намеревается провести оценку популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2.

Согласно документу, опубликованному на сайте Роспотребнадзора, сероэпидемиологическое исследование должно пройти в июне. В качестве пилотных регионов выбраны Хабаровский край, Тюмень и Санкт-Петербург.

«Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые будут получены в ходе исследования, необходимы для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также для выявления особенностей эпидемического процесса и планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.

Протокол мероприятия подразумевает, что анализы будут взяты у детей от одного года до семи лет, а также у шести взрослых возрастных групп (18 — 29 лет, 30 — 39 лет, 40 — 49 лет, 50 — 59 лет, 60 — 69 лет, 70 лет и старше).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу. Жители Северной столицы смогут сдать необходимые анализы с 15 по 19 июня.