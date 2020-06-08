Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу. Как сообщает ФАН со ссылкой на городской оперштаб по борьбе с распространением инфекции, жители Северной столицы смогут сдать все необходимые анализы в период с 15 по 19 июня.

Желающим пройти тестирование на антитела к COVID-19 следует заполнить анкету на сайте НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, либо в едином информационном центре регионального Роспотребнадзора.

Результаты тестирования жителей Петербурга помогут специалистам определить уровень популяционного иммунитета к коронавирусу.

За прошедшие сутки в Северной столице от COVID-19 вылечились 156 человек. Новый внеклеточный агент был выявлен у 326 пациентов. Жертвами коронавируса стали 15 человек.

С начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 18 835 случаев инфицирования COVID-19. Победить коронавирус удалось 7 915 пациентам, скончались 392 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России за сутки от коронавируса вылечились 3 957 человек.