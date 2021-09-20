ТОП-5 знаков зодиака, на которых влияет полнолуние

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Валентин Черников
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Астрологи рассказали, для кого полная Луна — подарок, а для кого — испытание. Жители Земли смогут наблюдать это явление 21 сентября 2021 года.

ТОП-5 знаков зодиака, на которых влияет полнолуние

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Chung

Ученым известно, что Луна влияет на поведение животных, птиц и некоторых насекомых. По поводу воздействия спутника Земли на человека нет единого мнения. Астрологи даже называют знаки зодиака, которые больше других зависимы от полнолуния. В сентябре 2021 года жители планеты смогут наблюдать это явление 21 числа.

Полнолуние для Тельцов — удачное время. В этот период они достигают больших успехов почти во всех сферах — от построения карьеры до похудения.

Близнецы в полнолуние рискуют оказаться в круговороте проблем, связанных с финансами или рискованными поступками. В это время они теряют контроль над собой, становятся более раздражительными и рискуют рассориться с родными и коллегами.

Не менее импульсивны во время полнолуния Скорпионы. Они принимают необдуманные решения, не идут на компромиссы. В такие периоды им рекомендуется посвящать время себе — заниматься интересными делами и знакомиться с людьми.

Агрессия и излишняя эмоциональность Львов в полнолуние толкает их на конфликты. Им стоит быть крайне осторожными в контактах с окружающими. В то же время у представителей этого знака наблюдается апатия и упадок сил.

Весов в полнолуние также покидает энергия. Им становится трудно формулировать свои мысли. Они совершают ошибки на работе, не справляются со сроками, многое забывают. В это время их организм может давать сбои.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что астролог пояснила влияние лунных циклов на организм человека. Существуют «сатанинские» дни, в которые лучше ничего не предпринимать.

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ТОП-5 знаков зодиака, на которых влияет полнолуние

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