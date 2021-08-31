Магия Луны: астролог пояснила влияние лунных циклов на организм человека

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Сергей Зеленский
Эксклюзив 2 612

Существуют «сатанинские» дни, в которые лучше ничего не предпринимать.

Фото, видео: YAY\TASS

О влиянии Луны на человеческий организм, особенно женский, известно давно. Этот естественный спутник Земли — ближайшее небесное тело, и потому он влияет на настроение, энергию, эмоции, здоровье, принятие решений. Астролог Лилия Любимова рассказала 5-tv.ru, как правильно проживать лунные циклы.

В первую очередь, нужно остерегаться так называемых сатанинских, критических дней — это девятый, 15-й, 23-й и 29-й лунные дни. В этот период важно быть предельно бдительным, не ввязываться в конфликты, не предпринимать ничего нового.

«В такие дни лучше сократить активность до минимума», — подчеркнула она.

Самым интересным и продуктивным является новолуние, которое происходит каждый месяц в разном знаке, и является хорошим подспорьем в планировании дел на предстоящий месяц.

Так, в знаках стихии Воздуха (Близнецы, Весы и Водолеи) лучше запланировать интеллектуальные мероприятия — повышение квалификации, изучение иностранных языков и прочее.

На новолуние в «земных» знаках (Телец, Козерог и Дева) лучше всего продумать дела, связанные с конкретной реализацией — с работой, деньгами, например, вкладами и инвестициями.

В знаках стихии Огня (Овны, Львы, Стрельцы) лучше всего планировать начинание творческих проектов, а также похудания.

«Я в этом месяце запишусь на спортивную тренировку», — привела в пример установку на месяц астролог.

В знаках Воды (Раки, Рыбы и Скорпионы) нужно загадывать все, что связано с эмоциями, интуицией, изучением эзотерики, астрологии, психологии. Также это подходящее время для поиска второй половинки, романтических свиданий.

«На новолуние составляем карты желания, визуализируем, медитируем, а непосредственно к реализации задуманного нужно приступать уже в растущей Луне — со второго по 14-й лунный день включительно, так как на 15-й уже наступает полнолуние», — отметила она.

Также Любимова добавила, что идти к парикмахеру, чтобы подстричь кончики волос, лучше на растущей Луне, а вот садиться на диету и делать эпиляцию — на убывающей.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп с 11 по 17 мая для всех знаков зодиака.

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