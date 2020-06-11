«Папуля года 2020»: Эмин Агаларов умилил сеть играми с маленькой дочерью
После развода с моделью Аленой Гавриловой и вынужденной разлуки с детьми от первого брака певец стал уделять больше времени младшей наследнице.
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Фото, видео: Instagram @eminofficial
Развод с моделью Аленой Гавриловой не повлиял на общение Эмина Агаларова с младшей дочерью. Певца так часто видят с полуторагодовалой Афиной. Многие даже думают, что малышка осталась с ним, а не с матерью. В конце мая экс-супруга опровергла эти слухи. Но факт остается фактом: артист действительно проводит с ребенком много времени. И, судя по видео, где они вместе, совместное времяпровождение доставляет обоим море радости.
На странице Эмина в Instagram появились кадры, на которых он умилительно играет с Афиной на газоне своей усадьбы, а после катает на машинке.
«Мне кажется или Эмин после развода зациклился на Афине?» — поинтересовался один из подписчиков.
«Мои остальные дети в Баку, а границы пока закрыты», — объяснил сам исполнитель.
Первая жена, дочь президента Азербайджана Лейла Алиева 12 лет назад подарила певцу двух мальчиков-близнецов — Али и Микаила. Кроме того, Эмин удочерил ее дочь пятилетнюю Амину. В 2015 пара рассталась, но сохранила теплые отношения и совместно воспитывает наследников.
Примерно так же у Агаларова вышло со второй женой, уточняет портал Дни.ру. Весной он расстался с Гавриловой, поблагодарив бывшую супругу за совместно прожитые два года. По версии СМИ, причина развода — новая избранница Эмина. Но даже будучи с ней, певец делает все, чтобы маленькая дочь не испытывала недостатка в общении с родителем. И поклонники это ценят.
«Какое счастье! Вы многодетный отец, и так трогательно и с любовью относитесь к своим детям»;
«Премия „Папуля года 2020“. Пример для многих!»
«Мне бы такого папу», — откликнулись фолловеры в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Эмин подал в суд на бывшего бизнес-партнера из-за многомиллионного долга.
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