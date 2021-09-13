Как легко засыпать и просыпаться: ТОП советов от заслуженного врача России

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 187

Ведущий сомнолог Роман Бузунов раскрыл секреты здорового сна и максимальной трудоспособности.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Ulrich Niehoff; 5-tv.ru

Заслуженный врач РФ, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов раскрыл секрет, как на протяжении всего дня оставаться бодрым и трудоспособным, легко и быстро засыпать вечером, а также всегда просыпаться в хорошем настроении.

В беседе с 5-tv.ru медик заявил, что главное — в течение суток быть максимально загруженным, чтобы, придя домой, чувствовать приятную усталость. В этом случае человека не будут мучить навязчивые мысли и удастся хорошенько выспаться.

«За два-три часа до сна нужно закончить активную работу. Особенно, если она интеллектуальная. Если у вас есть возможность после работы сходить в тренажерный зал — обязательно сделайте это. Даже 45 минут интенсивной аэробной нагрузки, и ваша нервная система отдохнет, успокоится. Еще Бенджамин Франклин сказал, что усталость — лучшая подушка», — отметил эксперт.

В числе прочего Роман Бузунов сделал ремарку, что также важно не употреблять кофеиносодержащие продукты после обеда: чай, кофе, тоники и прочее. По словам врача, длительность действия этого вещества в организме — порядка нескольких часов. Так, например, пожилые люди, выпив на ночь крепкого чая не смогут расслабиться и заснуть в течение еще восьми часов, поскольку нервная система находится в возбужденном состоянии.

Говоря о легком пробуждении, специалист посоветовал придерживаться стабильного графика. Так, по мнению сомнолога, организм скорее привыкнет к режиму и не будет противиться ранним подъемам даже в выходные дни.

«Целесообразно соблюдать стабильный график. Если вы будете две недели вставать в одно и то же время вне зависимости от рабочих и выходных дней, то вы начнете просыпаться за пять минут до звонка будильника, хорошо выспавшись. Ваш организм подстроит ваши циклы сна под ваше время пробуждения», — пояснил Бузунов.

В заключение медик добавил, что летом из-за раннего рассвета и позднего заката сложно заставить себя лечь спать вовремя. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно всего-навсего приобрести плотные шторы.

«Желательно использовать так называемые шторы Blackout, задернув которые вы не будете понимать, что сейчас: день или ночь. Несколько интенсивных упражнений с утра: растяжка, разминка, контрастный душ, чай или кофе и вы бодры, веселы и трудоспособны!» — подытожил собеседник 5-tv.ru

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