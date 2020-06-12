Двухлетняя дочь Эммануила Виторгана интересуется книгами Карнеги и Кларксона

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Светлана Александрова
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Любознательностью малышки 80-летний отец похвастался в соцсетях.

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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; Instagram @emmanuil_vitorgan

Двухлетнюю дочь Эммануила Виторгана интересует серьезные книги. Любознательностью Этель 80-летний отец похвастался на своей странице в Instagram. В подтверждение своих слов он опубликовал видео, на котором малышка с серьезным видом листает произведения знаменитого американского психолога Дейла Карнеги и британского тележурналиста Джереми Кларксона.

«Этель наша очень любит книги! Дай Бог, чтобы этот интерес она пронесла через всю жизнь…», — подписал ролик актер.

Instagram @emmanuil_vitorgan

Подписчики в комментариях сокрушаются, что не могут разобрать, что лопочет этот кудрявый ребенок, внимательно разглядывая страницы.

«Какое наслаждение — книга в руках, а не на экране, и как радостно видеть малюську среди книжного богатства!»

«А лицо какое умное!»

«Какая красавица и умница — вся в маму и папу!»

«Самая лучшая комната и интересная — это папин кабинет»

«Какая умница, все прочитала!» — умиляются пользователи.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru Эммануил Виторган растрогал поклонников, показав, как кормит с ложки свою самую младшую дочку — восьмимесячную Клару.

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