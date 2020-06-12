Двухлетняя дочь Эммануила Виторгана интересуется книгами Карнеги и Кларксона
Любознательностью малышки 80-летний отец похвастался в соцсетях.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; Instagram @emmanuil_vitorgan
Двухлетнюю дочь Эммануила Виторгана интересует серьезные книги. Любознательностью Этель 80-летний отец похвастался на своей странице в Instagram. В подтверждение своих слов он опубликовал видео, на котором малышка с серьезным видом листает произведения знаменитого американского психолога Дейла Карнеги и британского тележурналиста Джереми Кларксона.
«Этель наша очень любит книги! Дай Бог, чтобы этот интерес она пронесла через всю жизнь…», — подписал ролик актер.
Подписчики в комментариях сокрушаются, что не могут разобрать, что лопочет этот кудрявый ребенок, внимательно разглядывая страницы.
«Какое наслаждение — книга в руках, а не на экране, и как радостно видеть малюську среди книжного богатства!»
«А лицо какое умное!»
«Какая красавица и умница — вся в маму и папу!»
«Самая лучшая комната и интересная — это папин кабинет»
«Какая умница, все прочитала!» — умиляются пользователи.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru Эммануил Виторган растрогал поклонников, показав, как кормит с ложки свою самую младшую дочку — восьмимесячную Клару.
Читайте также
72%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?