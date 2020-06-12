Росгвардейца подозревают в жестоком изнасиловании бутылкой спящего коллеги

Ефрейтор Росгвардии подозревается в надругательстве над сослуживцем. По данным «Коммерсантъ», мужчина вместе со своим коллегой в ночь на 1 июня распивал спиртное на съемной квартире в Калаче-на-Дону. Когда младший сержант уснул, его знакомый, по предварительным данным, засунул приятелю в задний проход горлышко от бутылки из-под водки, пишет издание со ссылкой на военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону.

На утро пострадавший был вынужден обратиться в волгоградскую городскую клиническую больницу, где врачи диагностировали у него «рваную рану прямой кишки». Мужчину госпитализировали в военный госпиталь. Его состояние оценивается как тяжелое.

В отношении ефрейтора Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в соответствии со статьей 132 УК РФ. Расследование дела ведет военный следственный отдел СК по Волгоградскому гарнизону. Там подтвердили факт случившегося, однако не раскрыли его подробности.

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