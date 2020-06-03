Двух полицейских, обвиненных в изнасиловании дознавательницы, оправдали в Уфе

Двух экс-полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, обвиненных в изнасиловании 23-летней дознавательницы, оправдали в Уфе. Об этом сообщает KP.RU. По данным издания, в Верховном суде Башкирии была рассмотрена апелляция обвиняемых.

Третий сотрудник полиции получил реальный срок. Павел Яромчук был приговорен судом к четырем годам заключения. Апелляцию обвиняемых в Верховном суде Башкирии рассматривали 3 июня.

В декабре прошлого года все три фигуранта дела — бывший начальник отдела по вопросам миграции Павел Яромчук, и экс-начальники районных отделов полиции Эдуард Матвеев и Салават Галиев — были приговорены к лишению свободы. Яромчука осудили на шесть лет, Матвеева и Галиева — на семь.

Инцидент произошел в конце октября 2018 года. Следственным комитетом и судом было установлено, что старшие коллеги пригласили 23-летнюю дознавательницу принять участие в застолье, которое они организовали на рабочем месте — во время совместного отдыха девушка и подверглась нападению.

Потерпевшая оценивала причиненный ей ущерб в 100 миллионов рублей, однако суд постановил выплатить ей значительно меньшую сумму — три миллиона. Сами мужчины продолжают отрицать свою вину.