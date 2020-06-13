🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

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Василий Заика
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 июня, убывающая Луна в Рыбах благоволит переосмыслению накопленного жизненного опыта и построению новых планов на будущее.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 июня, убывающая Луна в Рыбах благоволит переосмыслению накопленного жизненного опыта и построению новых планов на будущее. Этот день особенно подходит для новых знакомств и освобождения личного пространства от ненужных связей.

♈ Овен

Овны, 13 июня вы будете генерировать новые интересные идеи, и строить грандиозные планы. Ваше внутреннее состояние отлично поможет справиться с задачами, которые вы намерены решить в ближайшее время. Смело идите вперед к своей цели.

Космический совет: смело двигайтесь вперед к своей цели.

♉ Телец

Этот день может стать для Тельцов вполне неблагоприятным. У вас могут внезапно появиться проблемы, для решения которых необходимо будет пожертвовать всем свободным временем. Несмотря на это, к вечеру вы сможете выкроить для себя минуту другую и отдохнуть.

Космический совет: необходимо пожертвовать всем свободным временем.

♊ Близнецы

Представителям этого астрологического знака сегодня неплохо бы составить подробный план на весь день. В буквальном смысле распишите все по минутам и четко следуйте распорядку. Отложите смартфон, выключите компьютер и позабудьте про социальные сети.

Космический совет: отвлекитесь от социальных сетей.

♋ Рак

Раки 13 июня подвержены состоянию некоторой неопределенности. Внутренний диссонанс не позволит вам решать насущные вопросы и при этом быть социально активными. Вам придется сильно постараться, что перебороть лень и добиться чего-то результативного.

Космический совет: придется сильно постараться, что перебороть лень.

♌ Лев

Этот день, Львы, отлично подходит для концентрации на аспектах семейных отношений и личной жизни. Свободное время в выходной посвятите близким и родным вам людям. Поверьте, вы не пожалеете ни секунды, что окунулись с головой в общение с ними.

Космический совет: свободное время посвятите близким и родным.

♍ Дева

Девам сегодня следует, наконец-то, попробовать научиться держать собственные эмоции под контролем. Не разменивайтесь по мелочам и не обращайте внимание на провокации со стороны. Иногда стоит взять себя в руки и промолчать, чтобы не оказаться в неловкой ситуации.

Космический совет: не разменивайтесь по мелочам.

♎ Весы

Переутомление 13 июня, впрочем, как и всегда, противопоказано для Весов. Астрологи рекомендуют вам, несмотря ни на что, отключиться от всего происходящего и уделить время себе. Физические нагрузки сегодня вам противопоказаны.

Космический совет: отключитесь от всего происходящего и уделите время себе.

♏ Скорпион

Скорпионы, в этот день вам стоит развеять все неясности и недомолвки в общении с окружающими, а также со своей второй половинкой. Не позволяйте манипулировать вами даже во благо отношений. Успех сегодня на стороне тех, кто четко знает, чего хочет от жизни.

Космический совет: не позволяйте манипулировать вами даже во благо отношений.

♐ Стрелец

Представители этого знака зодиака сегодня могут трезво оценить обстановку на работе и решить — стоит ли продолжать дальше. Попробуйте посмотреть на происходящее со стороны и четко определиться с выбором. Если работа приносит дискомфорт — смело увольняйтесь и ищите новую.

Космический совет: посмотрите на происходящее со стороны.

♑ Козерог

Козероги сегодня на протяжении дня будут излучать только позитив. Благодаря этому вам удастся легко завоевать расположение незнакомых людей и даже заручиться их поддержкой. Новые связи могут в обозримом будущем принести свои плоды.

Космический совет: излучайте позитив и заручитесь поддержкой незнакомых людей.

♒ Водолей

13 июня, Водолеи, удачный день для воплощения в жизнь смелых и амбициозных задач. При правильном отношении к делу вы сможете решить давно назревшие вопросы и заполучить карт-бланш у начальства. Будьте организованными во время реализации поставленных целей.

Космический совет: будьте организованными во время реализации поставленных целей.

♊ Рыбы

Рыбы, сегодня все дела, за которые вы возьметесь, пойдут наперекосяк. Несмотря на это, не стоит пенять на судьбу и гневить бога. Это всего лишь очередной жизненный урок, который следует преодолеть достойно. Астрологи уверены, что в ближайшие дни звезды подбросят вам вполне приятный сюрприз.

Космический совет: не стоит пенять на судьбу и гневить бога.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июня.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

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