Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 июня

Следующую неделю представителям практически всех представителей зодиакального круга астролог Сергей Седашёв советует подвести итоги и систематизировать ранее полученную информацию и знания. В этот период надежды будут смешиваться с иллюзиями. Первые будут вдохновлять нас и вести вперед. А вторые – создавать ложные ожидания и путаницу.

В интеллектуальной сфере будет подъем. В любовной сфере возможны увлечения и авантюры.

Овен — гороскоп на неделю

Овнов ждет неделя со смешанным влиянием планет. Возможны сложности в личной жизни: эмоциональные перепады, неудовлетворенность в любовной и сексуальный сфере, конфликты с женщинами. Неделя хороша для умственной работы, особенно если вам требуется вспомнить и переосмыслить то, о чем вы думали раньше. Или завершить ранее начатые умственные задачи.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов ожидает удача в личной жизни. Возможны приятные знакомства, улучшения в сфере отношений. Эмоциональная мягкость и хорошее настроение будут помогать вам находить общий язык с окружающими. Воспользуйтесь этой неделей, чтобы помириться с кем-то, если нужно.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам неделя поможет вспомнить и систематизировать все свои интеллектуальные находки. Подведите итоги, систематизируете свои знания, структурируйте общение с окружающими и количество контактов. Предстоящая неделя поможет вам навести порядок в мыслях и делах.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков предстоящая неделя будет периодом любви и удовольствий. Ощущение комфорта, эмоциональной полноты и глубины поможет вам почувствовать счастье и радость. Лучше всего посвятить эту неделю улучшению отношений с окружающими или новым знакомствам, если у вас пока нет отношений.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит позитивная неделя. Лучше всего она подходит для переговоров, деловых и личных контактов. Ваши способности к убеждению и навыки оратора будут на высоте. Попытайтесь подтолкнуть окружающих к выгодным для вас действиям и договоренностям.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоящая неделя будет благоприятствовать в личной жизни. Хорошо будет подумать о своей внешности и привлекательности. Вы найдете свою изюминку, которая придаст вам очарования и будет способствовать романтическим знакомствам. Для умственной работы и организационной деятельности неделя неудачная.

Весы — гороскоп на неделю

Весы на предстоящей неделе могут удовлетворить свою тягу к общению. Вам хорошо будет встретиться со старыми знакомыми, вспомнить прошлое, вернуться к когда-то начатым совместным делам и планам. В личной жизни и романтической сфере возможны сложности.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионов может посетить влюбленность или увлечение. Неделя благоприятствует вашим проявлениям в любовной и романтической сфере. Вы можете также сублимировать часть этих энергий в искусство, творчество или созерцание красоты.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов продолжается период, когда сложно контактировать и договариваться с окружающими. Ваши разногласия продолжат усиливаться, компромисс окажется недостижим. В целом неделя для вас непростая.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя сложная. Особенно это будет касаться любовной и романтической сферы. Возможны перепады настроения, конфликты с противоположным полом, неудовлетворенность и даже капризность. Постарайтесь не проецировать все эти чувства на любимых людей.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям на предстоящей неделе лучше всего будет систематизировать свои знания и открытия, подвести итоги своих исследований. Все, что вы поняли и осознали за последнее время, скоро сослужит вам хорошую службу. Нужно только сложить все в единую картину.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыб ждут удовольствия и радости в любовной сфере. Эта такая важная для вас часть жизни принесет вам удовлетворение и полноту, комфорт и счастье. Используйте эти энергии, чтобы привнести мир и покой в свое внутреннее пространство. А также для того, чтобы улучшить свои личные и любовные отношения. Для умственной работы и деловых переговоров неделя неудачная.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 7 по 13 июня для всех знаков зодиака.