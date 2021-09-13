Хюррем из «Великолепного века» показала, как выглядела в 16 лет

|
Алиса Старжевская
2 096

Актриса часто делится с поклонниками своего творчества архивными фото.

Фото, видео: Instagram @meryemuzerlimeryem

Турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли, прославившаяся благодаря роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», вновь поделилась со своими подписчиками раритетным фото. На этот раз звезда показала, как она выглядела двадцать лет назад — когда ей было 16 лет.

Актриса выложила в сторис Instagram фото в черно-белой обработке, показав пышные темные волосы и естественную красоту лица. Она подписала снимок: «2000 год».

Instagram @meryemuzerlimeryem

Узерли часто выкладывает на своей странице в Instagram архивные фото. Так, недавно знаменитость поделилась с фанатами снимком, на которой будущей звезде «Великолепного века» всего лишь девять лет. Некоторые признали, что с того времени актриса почти не изменилась, а глаза и улыбка красавицы Узерли «остались с детства». Несмотря на многочисленные слухи о том, что артистка увлекается пластикой, поклонники актрисы уверены, что она выглядит почти так же, как и раньше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лариса Гузеева показала, как она выглядела в 18 лет.

+13° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.08
0.32 86.12
-0.03
Названы даты рождения людей, на жизнь которых повлияют планеты 13 по 26 с...

Последние новости

21:56
На учениях «Запад-2021» впервые применили новейшую БМП с модулем «Эпоха»
21:40
Обнародовано видео с подозреваемым по делу об отравлении людей арбузом
21:22
Бабкина рассказала, за что обиделась на Розенбаума: «Дура ты, Надька»
21:10
Названы даты рождения людей, на жизнь которых повлияют планеты 13 по 26 сентября
20:58
Хюррем из «Великолепного века» показала, как выглядела в 16 лет
20:46
Эксперты объяснили, можно ли отравиться арбузом насмерть

Сейчас читают

Станислав Черчесов: о «Зените» в Лиге чемпионов, «Спартаке» и «Локомотиве» в Лиге Европы
Появилось видео с места стрельбы в лидера группы «25/17»
СК показал видео с дезинсектором, "отравившим" арбузы в "Магните"
Россию выбрали лучшей страной для жизни
Венера в гостях у Марса: какие сюрпризы готовит сентябрь знакам зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака