«На пацана похожа»: Хюррем из «Великолепного века» показала свое детское фото
Поклонники Мерьем Узерли признали, что актриса выросла она настоящей красавицей.
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Фото, видео: Кадр из сериала "Великолепный век", Instagram @meryemuzerlimeryem
Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», поделилась с подписчиками в Instagram архивным фото. На нем она запечатлена подростком, у нее задорно развевается темная челка, а рот по-детски приоткрыт в искренней улыбке. По словам самой актрисы, на снимке ей девять лет.
Поклонники расхваливали звезду, но некоторые скептики признали, что в детстве она была не так уж хороша собой. Зато сейчас, по их мнению, Мерьем остается первой красавицей.
«Такая сладкая»
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«На пацана похожа, сейчас красотка»
«Как всегда, гадкий утенок со временем превращается в прекрасного лебедя!» — писали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Хюррем-Султан в «Великолепном веке» могло быть другое лицо. Изначально на эту роль совсем не собирались брать Мерьем Узерли.
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