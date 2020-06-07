«На пацана похожа»: Хюррем из «Великолепного века» показала свое детское фото

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», поделилась с подписчиками в Instagram архивным фото. На нем она запечатлена подростком, у нее задорно развевается темная челка, а рот по-детски приоткрыт в искренней улыбке. По словам самой актрисы, на снимке ей девять лет.

Поклонники расхваливали звезду, но некоторые скептики признали, что в детстве она была не так уж хороша собой. Зато сейчас, по их мнению, Мерьем остается первой красавицей.

Instagram @meryemuzerlimeryem

«Такая сладкая»

«Глаза темные тут!»

«Ямочки на щеках!»

«На пацана похожа, сейчас красотка»

«Как всегда, гадкий утенок со временем превращается в прекрасного лебедя!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Хюррем-Султан в «Великолепном веке» могло быть другое лицо. Изначально на эту роль совсем не собирались брать Мерьем Узерли.