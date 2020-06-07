«На пацана похожа»: Хюррем из «Великолепного века» показала свое детское фото

|
Алина Потёмкина
155

Поклонники Мерьем Узерли признали, что актриса выросла она настоящей красавицей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Кадр из сериала "Великолепный век", Instagram @meryemuzerlimeryem

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», поделилась с подписчиками в Instagram архивным фото. На нем она запечатлена подростком, у нее задорно развевается темная челка, а рот по-детски приоткрыт в искренней улыбке. По словам самой актрисы, на снимке ей девять лет.

Поклонники расхваливали звезду, но некоторые скептики признали, что в детстве она была не так уж хороша собой. Зато сейчас, по их мнению, Мерьем остается первой красавицей.

Instagram @meryemuzerlimeryem

«Такая сладкая»

«Глаза темные тут!»

«Ямочки на щеках!»

«На пацана похожа, сейчас красотка»

«Как всегда, гадкий утенок со временем превращается в прекрасного лебедя!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Хюррем-Султан в «Великолепном веке» могло быть другое лицо. Изначально на эту роль совсем не собирались брать Мерьем Узерли.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
68.63
-0.39 77.97
0.65
Бунт свободы и спорт под музыку. Что звезды сулят людям в период с 8 по 1...

Последние новости

19:22
«Сидел скрючившись, цвет лица бледно-зеленый»: Очевидец рассказала о смертельном ДТП в Петербурге
19:13
Как россияне встретили праздник Святой Троицы?
18:54
Косметолог объяснила, какую подтяжку лица сделала Надежда Бабкина
18:38
Эксперты рассказали, представители каких профессий осенью останутся без работы
18:28
Лев Лещенко рассказал о слежке «двойного агента» за Аллой Пугачевой
18:16
«На пацана похожа»: Хюррем из «Великолепного века» показала свое детское фото

Сейчас читают

Хиромант показал, как узнать о характере, успешности и личной жизни человека по ладони
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок