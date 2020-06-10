Фото: Анастасия Волочкова села на шпагат в седле
Звезда показала растяжку во время занятий конным спортом.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Анастасия Волочкова выложила новый снимок в Instagram из конного клуба. Для фото бывшая балерина Большого театра села на шпагат, находясь в седле. Пост она подписала лаконично:
«Шпагаттини… На коне».
По ее собственному признанию, Волочкова очень любит лошадей, уверенно держится в седле и считает такое времяпрепровождение отличным вариантом в период режима самосохранения.
А не так давно вокруг имени Волочковой снова разгорелся скандал. Экс-приму в эфире федерального телеканала обвинили в злоупотреблении алкоголем.
Владислав Фоменко, представившийся бизнесменом из Твери, сообщил о том, что у него были романтические отношения с Волочковой. По его словам, их общение началось в 2014 году, а вскоре балерина забеременела от Фоменко. Кроме того, бизнесмен утверждал, что управлял ремонтом в ее особняке, но деньги ему выплачены не были — Волочкова осталась должна 30 миллионов рублей.
Но самым громким обвинением Фоменко стало чрезмерное пристрастие танцовщицы к спиртному. Мужчина заявил, что для нее алкоголь был на первом месте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как связаны Анастасия Волочкова и Айк Газарян, спасший русский ресторан Pushkin от гнева демонстрантов в США.
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