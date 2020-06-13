В Петербурге избили сотрудницу реабилитационного центра, гулявшую с инвалидом

Сотрудницу реабилитационного центра «Антон тут рядом» избили в Петербурге. Как рассказала 5-tv.ru основатель НКО, режиссер, киновед Любовь Аркус, инцидент случился около дома на проспекте Энгельса, где организация занимает квартиру уже пять лет для реабилитации пациентов. По ее словам, сотрудница центра Наталья Алексеева возвращалась с прогулки вместе с подопечной на инвалидной коляске. Когда они поднимались, одной из соседок показалось, что коляской поцарапали дверь, и она подняла крик.

«Она стала на нее страшно орать, Наташа стала страшно извиняться, хотя на двери нет никакой царапины. Потом вышел сосед из другой квартиры, здоровый мужик, который уже кричал: „Гадина, тварь!“. Мадина (подопечная — Прим. ред.), стала плакать, очень испугалась. А Наташа стала писать сообщения коллегам, чтобы они вышли вниз. И тогда он долбанул ей кулаком в нос, разбил очки. Это ушиб переносицы. Она отекшая вся, с ссадинами, разбиты очки. Слава богу, что очки не врезались в глаза. И дело же не в этом, а в том, что это длительная история с соседями», — рассказала Аркус.

Информацию о нападении общественница также опубликовала в Facebook. После происшествия на место была вызвана полиция, но никто не приехал. Не дождавшись правоохранителей, сотрудники центра сами пошли в отделение. Там им сказали снимать побои, а когда они вернулись с соответствующей справкой, им сообщили, что рассмотрение займет около 30 дней. Дело, вероятнее всего, будет квалифицированно как «бытовая ссора».

«Бытовая ссора между 22-летней девочкой, примерно 45 килограммов живого веса, и здоровым мужиком. Девочка при этом везла инвалида в коляске. Достаточно посмотреть на девочку, чтобы все было понятно», — резюмировала Аркус.

Центр «Антон тут рядом» — единственный в России центр социальной реабилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом. Он открылся в декабре 2013 года. В программах центра принимают участие 263 человека с аутизмом — взрослые, подростки и дети. Вся помощь им оказывается бесплатно.

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