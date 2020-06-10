В Израиле прошли протесты из-за убийства полицией араба-аутиста

Эфирная новость 24

32-летнего жителя Восточного Иерусалима по ошибке застрелили в конце мая.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / PPI; 5-tv.ru

Беспорядки и на улицах Израиля. Там прошли демонстрации против убийства полицейскими араба-аутиста, которое произошло в мае этого года. Митингующие призывали наказать виновных.

Мирная акция быстро переросла в стычки с полицией. Толпа пыталась перекрыть улицы, после чего стражи порядка начали разгон демонстрантов.

В конце мая полицейские Израиля при попытке задержания по ошибке застрелили 32-летнего жителя Восточного Иерусалима. Позже выяснилось, что убитый страдал аутизмом и оружия при себе не имел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что акции против полицейского произвола закончились беспорядками в Европе.

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