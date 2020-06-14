Конец детства по-шведски, или за что можно лишить ребенка семьи в Королевстве
Местная опека отобрала у россиянки дочь, узнав, что та после приема в клинике Швеции отправилась за консультацией еще и к русским врачам.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / alimdi / Jozef Sedmak; 5-tv.ru
В шведском королевстве разразился русский скандал. И это не мифические российские подлодки или шпионы с хакерами. Местная опека отобрала у россиянки годовалую дочь.
Официальная причина — беспокойство за ребенка. Ее почувствовали шведские врачи, когда узнали, что мать маленькой Лизы, после приема в их клинике, отправилась за консультацией еще и к русским врачам.
Казалось бы где тут логика? А ее нет! Есть аморальное и противоестественное в понимании здорового человека стремление государства вмешиваться в жизнь людей.
Елена Норкунайте расскажет, каковы шансы вернуть ребенка в нормальную семью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Варшаве задержали россиянина, который пытался вывезти своих детей из Швеции.
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