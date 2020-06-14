Конец детства по-шведски, или за что можно лишить ребенка семьи в Королевстве

В шведском королевстве разразился русский скандал. И это не мифические российские подлодки или шпионы с хакерами. Местная опека отобрала у россиянки годовалую дочь.

Официальная причина — беспокойство за ребенка. Ее почувствовали шведские врачи, когда узнали, что мать маленькой Лизы, после приема в их клинике, отправилась за консультацией еще и к русским врачам.

Казалось бы где тут логика? А ее нет! Есть аморальное и противоестественное в понимании здорового человека стремление государства вмешиваться в жизнь людей.

Елена Норкунайте расскажет, каковы шансы вернуть ребенка в нормальную семью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Варшаве задержали россиянина, который пытался вывезти своих детей из Швеции.