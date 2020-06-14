Пригожин готов раздать деньги «бедствующим» музыкантам

Продюсер Иосиф Пригожин заявил о готовности материально помочь музыкантам, которые оказались в непростой ситуации из-за коронавирусной инфекции. Выплата будет равняться сумме максимального пособия по безработице, то есть 12 тысячам 130 рублям, которые помогут артистам покрыть минимальные расходы на продовольствие.

«Нам действительно прислали какие-то деньги, согласно МРОТ, которые я готов отдать музыкантам, оказавшимся в бедственном положении», — рассказал Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, он заявил, что телеканалу «Авто Плюс», генеральным директором которого является Пригожин, компенсировали финансовые затраты.

«Все-таки там какие-то деньги дали. Согласно МРОТ, какие-то три копейки дали, но это уже спасение, хотя бы покушать купить», — сказал продюсер.

Пригожин подтвердил свои слова о том, что артисты находятся в бедственном положении, в особенности частный сектор. Он особо подчеркнул, что творческий человек «не может сидеть взаперти», так как ему «необходимо профессионально развиваться».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иосиф Пригожин выразил желание поработать в Министерстве культуры РФ. Свое решение продюсер аргументировал необходимостью донести до чиновников, в какой сложной ситуации оказались звезды, лишившись возможности зарабатывать из-за ограничительных мер в условиях коронавируса.