Как не отравиться в жару — советы гастроэнтеролога
Традиционно летом возрастает количество обращений к врачам пациентов с пищевыми отравлениями. Полежавшей на солнце едой можно отравиться вплоть до летального исхода.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru
В летний период традиционно возрастает количество обращений к врачам пациентов с пищевыми отравлениями. Как рассказала в интервью 5-tv.ru гастроэнтеролог Мария Лопатина, в жару отравиться можно любыми мясными или молочными продуктами, если они полежали в тепле несколько часов.
«От двух до четырех часов на солнце достаточно для накопления токсинов в продуктах, которые могут вызвать очень сильное отравление — вплоть до смертельного исхода. Поэтому очень важно хранить мясные и молочные продукты в холодильнике», — отметила врач.
Мария Лопатина советует ни в коем случае не покупать скоропортящиеся продукты в уличных торговых точках — только в магазинах, в которых хорошо работают холодильные установки.
Кроме того, по словам медика, если уж вы приготовили в жару салат с майонезом, съесть его надо сразу же.
Ранее Мария Лопатина рассказала 5-tv.ru, как правильно мыть овощи и фрукты перед употреблением, особенно в период пандемии коронавируса.
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