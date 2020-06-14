В летний период традиционно возрастает количество обращений к врачам пациентов с пищевыми отравлениями. Как рассказала в интервью 5-tv.ru гастроэнтеролог Мария Лопатина, в жару отравиться можно любыми мясными или молочными продуктами, если они полежали в тепле несколько часов.

«От двух до четырех часов на солнце достаточно для накопления токсинов в продуктах, которые могут вызвать очень сильное отравление — вплоть до смертельного исхода. Поэтому очень важно хранить мясные и молочные продукты в холодильнике», — отметила врач.

Мария Лопатина советует ни в коем случае не покупать скоропортящиеся продукты в уличных торговых точках — только в магазинах, в которых хорошо работают холодильные установки.

Кроме того, по словам медика, если уж вы приготовили в жару салат с майонезом, съесть его надо сразу же.

Ранее Мария Лопатина рассказала 5-tv.ru, как правильно мыть овощи и фрукты перед употреблением, особенно в период пандемии коронавируса.