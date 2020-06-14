Два самолета по касательной столкнулись в петербургском «Пулково»
По предварительной информации, пострадавших нет.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru
Два самолета по касательной столкнулись в петербургском аэропорту «Пулково». Как сообщили 5-tv.ru в воздушной гавани, в настоящий момент аэропорт работает в обычном режиме.
Очевидцы в социальной сети ВКонтакте рассказывают, что инцидент произошел с лайнерами авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7. Предварительно, воздушные судна коснулись «крыльями».
«В аэропорту Пулково при маневрировании на полосе произошло касательное столкновение двух самолетов: Санкт-Петербург — Иркутск на борту которого 44 пассажира, 6 человек экипажа и Санкт-Петербург- Калининград, на борту 86 пассажиров, 6 человек экипажа», — цитирует Интерфакс информированного источника.
В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящий момент из самолета «Уральских линий», который должен был лететь в Калининград, высадили всех пассажиров, их отправят на резервном борту.
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