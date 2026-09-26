Египтянка получила тысячи предложений руки и сердца после поста о поиске семьи

Жительница египетского города Порт-Саид Асма Салех получила около двух тысяч предложений руки и сердца после публикации о желании создать семью. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Я получила около двух тысяч сообщений от мужчин, которые выразили желание жениться на мне, но я не ответила ни на одно из них», — сообщила египтянка.

30-летняя Асма Салех, которая называет себя лайф-коучем и руководит образовательным центром для детей, отметила, что изначально рассчитывала получить советы от знакомых, а не сообщения от большого числа незнакомых людей.

Ее публикация в Facebook* вызвала широкий отклик: запись прокомментировали тысячи пользователей, а тему обсуждали египетские и арабские СМИ, в том числе телеканал «Аль-Джазира».

В посте Салех рассказала, что хочет выйти замуж и создать семью, однако из-за особенностей работы и ограниченного круга общения ей сложно познакомиться с подходящим партнером.

Египтянка уточнила, что ищет самостоятельного, зрелого и амбициозного мужчину, который будет уважать ее профессию и планы. При этом она подчеркнула, что желание создать семью не означает отказ от карьеры и самостоятельности.

История вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях Египта. Одни пользователи поддержали Салех за открытость, другие раскритиковали ее за публичное обсуждение личной темы.

Ситуацию также сравнили с сюжетом популярного египетского сериала «Хочу выйти замуж», посвященного трудностям молодых людей при создании семьи.

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