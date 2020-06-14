Ретроградная Венера в петле: чего ни в коем случае нельзя делать с 16 по 25 июня

Представителей всех знаков зодиака на следующей неделе ожидает сложный период, поскольку Венера начинает двигаться ретроградно и образует петлю. В таком движении она будет находиться до 25 июня. О том, как предостеречь себя в это время и не наделать ошибок, рассказала астролог Алена Никольская.

Что такое «петля Венеры»?

Для лучшего понимания движения планеты Никольская объяснила его метафорически. Она отметила, что всем необходимо учитывать положение Венеры, поскольку она способна влиять на людей еще в большей степени, чем ретроградный Меркурий. Венера начинает ретроградное движение раз в полтора года, что довольно редко, а, следовательно, очень значительно.

«Планеты двигались, двигались, двигались, остановились, как будто задумались и начали двигаться в обратную сторону, потом остановились, задумались и вернулись в правильное, директное движение. То движение, когда планеты двигаются обратно, называется ретроградным. Когда они еще раз проходят по этому положению — это называется петля планеты», — пояснила астролог.

Что нельзя делать в период движения ретроградной Венеры?

По мнению Алены Никольской, до 25 июня лучше отложить крупные покупки и серьезные финансовые операции. Астролог рассказала, что все сделки, проведенные в это время, окажутся неудачными, а деньги будут потрачены зря.

Кроме того, в период ретроградной Венеры не рекомендуется проводить косметические процедуры, эксперименты со внешностью и обновлять гардероб. Существует достаточно высокий риск, что вы будете недовольны результатом.

«Также Венера управляет домом, поэтому любые изменения в доме: например, ремонт, покраска стен, переклейка обоев сейчас неблагоприятны», — добавила астролог.

Она предостерегла от кардинальных изменений в личной жизни, сообщив, что ретроградная Венера может вернуть старые любовные связи, которых следует опасаться.

«Могут вернуться наши прошлые любовные истории, наши партнеры, поэтому будьте аккуратны. Сейчас будет переоценка отношений и действий, которые вы предприняли по отношению к другим людям», — предупредила Никольская.

Не исключено, что возникнет желание вернуть старые отношения и порвать новые. Однако относиться к этому следует предусмотрительно, чтобы впоследствии не жалеть об ошибках.

По мнению астролога, свадьбы тоже лучше отложить.

Каких дат в июне следует больше всего опасаться?

Никольская предупредила, что в июне есть три важные даты:

18 июня — к ретроградному движению присоединяется Меркурий;

20 июня — летнее солнцестояние;

21 июня — кольцевое солнечное затмение.

Все эти даты являются энергически заряженными и опасными, поэтому в эти дни следует быть особенно аккуратными.

Ранее 5-tv.ru представил астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня.