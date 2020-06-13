Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня

Предстоящая неделя для некоторых представителей знаков зодиака будет сопровождаться вспышками агрессии и порывистости, перемежающимися с ленью и нежеланием делать что-то конкретное. Из позитивных аспектов намечаются энергичность мышления, а также способность вывести отношения на более высокий уровень.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на что в ближайшие дни стоит бросить все силы, а чем заниматься не нужно.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам будут свойственны суетливость, нервозность и неспособность объективно оценивать события. Лучше свести к минимуму важные переговоры и общение с окружающими, так как необдуманные фразы могут привести к конфликтам.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам будет хорошо удаваться решение практических задач, переговоры и поиск новых путей. Неделя станет идеальным временем для развития и движения вперед.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов продолжится период, благоприятный для романтики и творчества. Всю неделю у вас будет хорошее настроение, а также повысится привлекательность для противоположного пола. Близнецам, которые отмечают на неделе день рождения, стоит подумать о планах своего развития.

Рак — гороскоп на неделю

Раки на неделе смогут четко проанализировать свои чувства и переживания, а также рассказать о них окружающим. Полезно будет начать вести дневник, в котором будут фиксироваться ваши наблюдения.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя будет относительно спокойной. Вы будете по инерции испытывать романтический настрой и излучать обаяние. Планеты будут влиять на вас мало, а значит многое зависит от вас.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев это будет период особой вдумчивости и организованности. Ваша пунктуальность поможет вам в делах. Это несколько скрасит неудовлетворенность в чувственной сфере и отношениях.

Весы — гороскоп на неделю

Весам следует меньше думать и говорить, оставляя простор для чувств. Неделя подойдет для общения и созерцания красоты. Плохо будут удаваться важные переговоры, а также дела, связанные с точностью планирования и строгими договоренностями.

Скорпион — гороскоп на неделю

Позитивной будет неделя для Скорпионов. Вам удастся хорошо спланировать и организовать важные дела, а также эффективно исполнить свои планы. Вас будет сопровождать особое состояние силы, уверенности и точности мышления.

Стрелец — гороскоп на неделю

Неразберихой в чувственной сфере запомнится неделя Стрельцам. У вас будет часто меняться настроение, могут возникнуть неопределенности в отношениях. Постарайтесь принять это как данность и не обвинять во всех грехах окружающих.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам на этой неделе лучше ничего не планировать. Но она будет хороша для активных напористых действий, проявления настойчивости. Вам удастся сдвинуть с места дела, которые требовали решающего толчка.

Водолей — гороскоп на неделю

Творческий подъем наметиться у Водолеев. Искусство в его разных видах — как созерцание прекрасного, так и создание собственных произведений — принесет вам особое наслаждение. Неделя также хороша для романтических увлечений и флирта.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам будет проще осознать свои цели и наметить путь их достижения. Полезно будет записать свои соображения на бумагу. Однако для эмоциональной сферы неделя неблагоприятна. Возможны неудовлетворенность, непредсказуемые порывы чувств и размолвки с окружающими.

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