Познаются в беде: типы пар, которые рушатся после первого серьезного кризиса

Психолог Романив: первый крупный кризис способен разрушить отношения

Первый крупный кризис способен разрушить отношения, которые долго казались благополучными. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на психолога Ольгу Романив.

Потрясением может стать все что угодно: появление ребенка, переезд, утрата работы, болезнь, материальные сложности или измена. Когда обстоятельства давят, привычные модели взаимодействия дают сбой, и становится заметно, способны ли партнеры договариваться, поддерживать друг друга и нести ответственность. Поэтому трудности часто оказываются не столько причиной разрыва, сколько проверкой союза на прочность.

Пара вечного праздника

В таких отношениях все похоже на романтическую комедию: свидания, поездки, сюрпризы и яркие эмоции. Пока жизнь радует, кажется, что так будет всегда. Чтобы не зависеть от удачных обстоятельств, стоит учиться проводить вместе обычные вечера, делить домашние дела и обсуждать неприятные темы без ощущения, что праздник испорчен навсегда.

Пара молчаливых

Со стороны такие отношения могут выглядеть на удивление спокойными. Партнеры почти не ссорятся, уступают друг другу, не поднимают болезненных тем и стараются не портить атмосферу. Полезно обсуждать недовольство небольшими порциями, описывать свои чувства без нападок и заранее договариваться о правилах спора.

Пара параллельных миров

Партнеры нравятся друг другу, им весело вместе, а разговоры по душам могут длиться часами. Однако за приятным общением часто остаются вопросы, которые кажутся слишком серьезными для начала отношений. Трудности начинаются, когда важные разногласия обнаруживаются слишком поздно. Поэтому стоит обсуждать ценности и ожидания еще до того, как решение придется принимать срочно.

Пара двух «я» вместо «мы»

Оба партнера самостоятельны, умеют принимать решения и привыкли рассчитывать на себя. В обычной жизни это может работать прекрасно: никто не контролирует другого, оба сохраняют личное пространство. Однако серьезная трудность требует ресурсов, которых у одного человека может просто не оказаться. Важно не ждать, пока партнер сам догадается о ваших потребностях, а обсуждать их прямо.

Пара «так сложилось»

Эти отношения могут длиться годами, хотя страсти давно поутихли, а совместное будущее никто особенно не обсуждает. Людей удерживают привычка, удобство, страх одиночества, общие знакомые или ощущение, что пора создавать семью. Важно честно разобраться, почему вы остаетесь вместе и чего хотите от отношений дальше.

Прочные отношения не гарантируют жизни без ссор и разочарований. Их отличие скорее в том, что партнеры умеют замечать проблему и обсуждать ее до того, как недовольство превращается в стену. Не менее важно сохранять уважение даже во время конфликта. Если разговоры регулярно заходят в тупик, можно обратиться к семейному психологу.

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