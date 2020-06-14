Кто живет дольше — брюнеты или блондины?
Взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни выявила команда ученых из Великобритании, Дании и Швейцарии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / FELLOW, Jörg Horstmann, john cummings, Artur Cupak, Creativ Studio Heinemann, Vladimir Godnik
Международная группа ученых из Великобритании, Дании и Швейцарии выявила взаимосвязь между цветом волос у людей с продолжительностью их жизни. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследований, опубликованные в журнале Nature, биологи проанализировали анкетные данные и геномы более 200 тысяч человек. Оказалось, что у светловолосых половое созревание наступает позднее, и реже случаются инфаркты и инсульты, а также диабет второго типа. Соответственно, чем волосы у человека темнее, тем раньше организм «взрослеет», и тем больший риск в зрелом возрасте заработать сердечно-сосудистые и некоторые другие заболевания.
Этот феномен ученые объясняют тем фактом, что гены, отвечающие за пубертат, располагаются рядом с генами, влияющими на цвет волос и кожи, и могут быть связаны через гипофиз. Эта маленькая железа, расположенная в нижней части головного мозга, вырабатывает одновременно и гормоны, регулирующие развитие и функционирование половых желез, и те, что влияют на пигментацию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что австралийские ученые нашли объяснение более низкой, чем у женщин, средней продолжительности жизни мужчин.
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