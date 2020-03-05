Почему мужчины живут меньше женщин — результаты исследования

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Карина Бернтгольц
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Австралийские ученые установили, что закономерность может быть связана с типом половых хромосом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Jochen Tack, Doerr, C. & R.

Австралийские ученые выяснили, почему средняя продолжительность жизни мужчин меньше, чем у женщин. Исследователи хотели проверить гипотезу, согласно которой у гетерогаметных особей (мужских, с набором хромосом XY), Y-хромосома в меньшей мере способна защитить их от вредных генов.

Чтобы подтвердить данное положение, специалисты проанализировали доступную литературу по половым хромосомам и установили, что среди представителей млекопитающих, птиц, рептилий, рыб, земноводных и насекомых наблюдается та же закономерность: гетерогаметный пол (мужской) погибал раньше гомогаметного (женского).

Как отмечает Biology Letters, исходя из данных наблюдений, ученые сделали вывод, что Y-хромосома не может «перебороть» Х-хромосому, несущую вредные мутации, которые могут подвергать организм различным угрозам.

В то же время в гомогаметных хромосомах (ХХ) такой проблемы не существует. В них здоровая Х-хромосома может заменять другую. Таким образом, вредные гены не экспрессируются, а продолжительность жизни увеличивается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему продолжительность жизни людей в мегаполисе короче.

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