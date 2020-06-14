Экс-советник Стива Джобса обвинила Facebook в торговле «наркотиками»

|
Сергей Зеленский
21

При этом Джоанна Хоффман испытывает «огромное уважение» к достижениям руководства соцсети.

Экс-советник Стива Джобса обвинила Facebook в торговле «наркотиками»

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Hardt, via www.imago-i

Бывший советник покойного основателя Apple Стива Джобса Джоанна Хоффман обвинила социальную сеть Facebook в «торговле гневом», который она сравнила с наркотиками, пишет CNBC.

«Когда я смотрю на Facebook, я начинаю думать, действительно ли их поведение продиктовано невежеством, или это следствие чего-то, что гораздо темнее, чем кажется», — сказала Хоффман, которую называли «правой рукой» Джобса, на панельной сессии, посвященной технологии General Magic.

При этом Хоффман отметила, что испытывает «огромное уважение» к достижениям Facebook. Однако некоторые аспекты деятельности социальной сети, по ее словам, «разрушают саму ткань демократии и человеческих отношений».

«Они торгуют наркотиками, называемыми гневом», — отметила бывший советник Джобса.

Высказывания Хоффман прозвучали после серии критических замечаний в адрес Facebook и ее основателя и главы Марка Цукерберга. В частности, они были связаны с отказом соцсети удалить пост президента США Дональда Трампа, в котором тот намекнул на возможность применения военной силы для подавления протестов в нескольких городах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Facebook стал эталоном предвзятости.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
69.12
0.50 78.52
0.60
Ретроградная Венера в петле: чего ни в коем случае нельзя делать с 16 по ...

Последние новости

17:45
Mixit разорвал сотрудничество с Собчак из-за шутки об изнасиловании Костюшкина?
17:32
Влад Сташевский насторожил поклонниц своим внешним видом
17:21
Кто живет дольше — брюнеты или блондины?
17:09
Экс-советник Стива Джобса обвинила Facebook в торговле «наркотиками»
16:57
Жена Реввы рассказала, почему «лайкнула» ролик Киркорова про десантников
16:45
Пассажиры столкнувшегося в «Пулково» самолета улетели в Калининград резервным бортом

Сейчас читают

Ретроградная Венера в петле: чего ни в коем случае нельзя делать с 16 по 25 июня
Видео с места столкновения самолетов в аэропорту «Пулково»
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок