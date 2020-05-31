Программная ошибка? Серьезно? Как Facebook стал эталоном предвзятости

Безусловно, многочисленные видео и сообщения о беспорядках стали появляться в главной социальной сети Америки — Facebook. Причем не обошлось и без фейков в огромном количестве.

Но к этому уже кажется все привыкают. Тем удивительней стало заявление Марка Цукерберга. По его мнению, социальные сети не могут выступать арбитром правды и проверять публикации на достоверность.

Серьезно? А как же пресловутая модерация — так отстаиваемая тем же Марком еще некоторое время назад. Напомню ее ввели сразу после выборов Трампа, когда раскручивали заведомо надуманное дело о русском следе. Эта модерация должна была защитить пользователей от ботов, лживых новостей и прочего. Во что выродился этот инструмент страшно смотреть.

Facebook превратился в оплот эталонной предвзятости. За примерами далеко ходить не надо. 9 мая администрация соцсети в массовом порядке банила людей за размещение фотографии знамени Победы над Рейхстагом. Вся русскоязычная аудитория, да и не только, была в шоке.

Позже сеть назвала это «программной ошибкой». Но тот день в Facebook прошел без напоминаний всему миру о том, чей все-таки флаг реял над Берлином. Причем многочисленные фото с нацистской символикой висели, висят и, уверен, будут висеть на просторах Facebook еще очень долго. Это такое рукотворное замещение истины.

Цукерберг, конечно, говорит, что все это дело искусственного интеллекта, некоего программного кода, работающего по специальному алгоритму. Но! Включается-то он по жалобам пользователей. Согласитесь, удобно? Для кого и для каких случаев Цукерберг сделал это и сейчас обкатывает руками многочисленных русофобов — большой вопрос! Примеров тысячи.

Многочисленные правдивые сообщения про проблемы борьбы с коронавирусом в штатах — моментально отмечались как фейковые и подчищались, а посты, сделанные по следам тех самых лживых статей с утверждениями, что российские власти, скрывают горы трупов — попали, как говорится, в горячую ротацию и постоянно были на виду.

«Вы понимаете, эта цензура является частью общей американской культуры, который правда только то, что нам удобно и неправда все то, что нам неудобно. Американцы много лет не посылали космические корабли на орбиту. Хоть раз об этом кто-то сказал? Никогда. Если мы задержим вылет корабля два-три раза, будет рассказано о гибели российских космической промышленности и личном отставании», — считает Дмитрий Журавлев, политолог.

К ракетам мы еще вернемся. А пока можно вспомнить тысячи мошеннических постов, заполонивших российский сегмент Facebook, про продажу пропусков в Москве и про выплату компенсаций россиянам, за которую нужно перечислить на неизвестную карточку некую пошлину. На них тоже жаловались, но посты продолжали висеть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова отказалась мириться с заявлением Белого дома о победе над нацизмом.