Понедельник, 15 июня — время использования сексуальной энергии своего мужчины
Ретроградная Венера входит в петлю, начинается Петровский пост — каждому нужно сохранять самообладание.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Chris Robbins
Гармонию и саморазвитие сулит 24-й лунный день, который в июне этого года выпадает на 15-е число. Это прекрасное время для получения новых знаний в любой, даже ранее не известной области, ведь звезды складываются так, что мыслительный процесс человека активизируется, а сила концентрации памяти возрастает многократно.
Что нельзя делать в этот день:
Противопоказаны ссоры. Если это все же произошло, стоит незамедлительно извиниться, иначе этот конфликт будет длиться долго, порождая у обеих сторон недовольство и обиды.
Что можно делать в этот день:
Считается, что на человека может снизойти откровение, либо в нем происходит пробуждение огромной силы, по крайне мере у мужчин. Поэтому для влюбленных женщин пришло время использовать момент трансформации сексуальной мощи своего партнера, но исключительно в благих целях.
В любом случае все действия сегодня должны быть настроены на позитивный лад. Желательно также устроить себе тяжелую физическую нагрузку или окунуться с головой в работу.
Христиане вспоминают сегодня святого Никифора — патриарха Константинопольского. За свои религиозные убеждения он был сослан в монастырь святого Феодора на берегу Босфора, где скончался в 828 году. Его мощи оказались нетленными, и в настоящее время хранятся на священной горе Афон в Греции.
Кроме того, начинается Петров или Апостольский пост — относительно непродолжительный. Он завершится 11 июля, накануне Дня Петра и Павла, и считается нестрогим.
Именины: Дмитрий, Иван, а также Мария и Ульяна.
Сновидения: означают энергию, особенно сексуальную. Хорошие сновидения скажут о том, что все в норме. Тревожные видения станут сигналом к решительным действиям.
Приметы и суеверия:
Урожай зерновых зависит от погоды в этот день: если дождь — урожай будет плохим, и наоборот.
Не стоит ходить на кладбище — считается, что там можно повстречать темные силы, которые могут утащить к себе.
Нельзя в этот день купаться в открытых водоемах — предки опасались русалок, которые могут утащить на дно того, кто ослушается запрета.
Разрешена только влажная уборка, чтобы вместе с сором и пылью не вымести из дома счастье и благополучие.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про Устинов день.
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