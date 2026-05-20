Путин: Россия и Китай подписали ряд документов в сфере экономики

Россия и Китай подписали пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов. Соглашения направлены на углубление экономического сотрудничества двух стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Заключен и весьма солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов, в общей сложности порядка сорока. Часть из них была подписана здесь. Многие из них нацелены на дальнейшее углубление экономической кооперации», — сказал российский лидер по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли в Пекине. По их итогам стороны перешли к подписанию документов. Среди них — заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Одной из ключевых тем переговоров стала энергетика, включая обсуждение крупных газовых проектов.
Отдельно президент России подчеркнул значение энергетического сотрудничества двух стран.
«Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива», — заявил Путин.
Российский лидер прибыл в Пекин с официальным визитом. На переговорах в Доме народных собраний обсуждались актуальные вопросы, в том числе касающиеся геополитической обстановки.
