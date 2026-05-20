Дмитриев увидел перспективы для союза РФ и КНР в сфере искусственного интеллекта

Элина Битюцкая
Для работы нейросетей Россия готова обеспечить самую дешевую электроэнергию в мире.

Россия и Китай могут развернуть масштабную технологическую кооперацию в области искусственного интеллекта (ИИ), логистических цепочек и инфраструктурных проектов. Об этом 19 мая заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

По словам спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, стороны сейчас находятся в плотной проработке конкретных инициатив.

«И мы видим, что действительно есть такое всеобъемлющее инвестиционное партнерство между Россией и Китаем. <…> И поэтому мы общаемся с китайскими партнерами и по проектам в сфере ИИ, логистики, инфраструктуры», — заявил он.

Дмитриев также подчеркнул, что у Москвы есть весомое конкурентное преимущество — способность предоставить самую доступную энергию на планете, что критически необходимо для питания вычислительных мощностей ИИ.

На фоне проходят масштабные переговоры в Пекине, где президент России Владимир Путин ранее отметил наращивание контактов по всему спектру — от экономики и обороны до культурных обменов.

Ранее 5-tv.ru писал о встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине.

