Начались испытания новой версии двухместного истребителя Су-57

Машину пятого поколения поднял в воздух Герой Росси Сергей Богдан.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Первые кадры испытаний двухместной версии истребителя Су-57. Новейшую машину пятого поколения поднял в воздух Герой России, летчик-испытатель Сергей Богдан.

Пока это лишь прототип. Самолет пятого поколения получил обновленный комплекс оборудования, и уникальные характеристики. Технология малозаметности делает его почти невидимым для современных систем ПВО.

Важно и то, что помимо решения боевых задач двухместный истребитель смогут использовать для обучения пилотов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин назвал испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» колоссальным прорывом в укреплении обороноспособности страны и большим событием в ее жизни. Глава государства поздравил Министерство обороны, военных, ученых и многотысячную кооперацию оборонщиков с безусловным успехом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее важным для страны и указал на гробовое молчание западных столиц в ответ на демонстрацию силы. Вице-премьер Денис Мантуров подчеркнул, что возможности нового оружия уже опережают зарубежные технологии.

