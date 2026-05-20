НМГ подписала соглашения о сотрудничестве с ведущими медиаструктурами Китая

Борис Сатаров
Продолжение совместной работы позволит знакомить российского и китайского зрителя с лучшими образцами контента обеих стран.

В ходе официального визита президента России Владимира Путина в Китай Национальная Медиа Группа (НМГ) 20 мая подписала соглашения о сотрудничестве с ведущими китайскими медиаструктурами — China Daily, Медиакорпорацией Китая (CMG) и «Синьхуа».

«Подписанные соглашения открывают новые возможности для развития международного сотрудничества НМГ и укрепления профессиональных связей между российскими и китайскими медиа. Мы расширяем взаимодействие как в сфере обмена контентом, так и в области технологических решений, что позволит эффективнее работать с международной аудиторией и создавать современные стандарты работы с информацией в цифровой среде. Мы благодарны нашим партнерам из «Синьхуа» и Медиакорпорации Китая за уже сложившееся успешное сотрудничество и видим новые горизонты в этих партнерствах.

Так, при поддержке Медиакорпорации Китая была оказана беспрецедентная информационная поддержка китайскому прокату совместного российско-китайского фильма «Красный шелк». А благодаря сотрудничеству с «Синьхуа» информационное взаимодействие между Россией и Китаем вышло на более качественный уровень. Дальнейшее расширение нашей совместной работы позволит нам знакомить российского и китайского зрителя с лучшими образцами контента обеих стран, повышать точность и глубину освещения событий и вносить вклад в развитие двустороннего культурного и информационного диалога между нашими странами», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Соглашение с China Daily предусматривает обмен новостным контентом, эксклюзивными материалами и редакционное взаимодействие при продвижении ключевых тем. Отдельным направлением станет продвижение англоязычной версии сайта «Известий» для международной аудитории через платформы китайского издания.

Также НМГ и Медиакорпорация Китая договорились расширить сотрудничество при освещении событий, связанных с Россией, Китаем и деятельностью Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также создать механизм прямой связи между главными редакторами для поддержки при освещении чрезвычайных и особенно значимых событий.

Кроме того, ключевое направление нового этапа сотрудничества с информационным агентством КНР «Синьхуа». Соглашение предусматривает совместную работу над цифровыми решениями для производства, обработки и распространения новостного контента.

«Новое соглашение о сотрудничестве, как ожидается, будет способствовать дальнейшему углублению взаимодействия сторон в таких областях, как обмен новостной информацией, применение новых медийных технологий и подготовка кадров, а также всестороннему укреплению тесного и прагматичного партнерства. Агентство «Синьхуа» готово совместно с Национальной Медиа Группой при стратегическом руководстве глав государств двух стран вносить вклад в углубление всеобъемлющего стратегического партнерства и координации между Китаем и Россией в новую эпоху», — сказал президент агентства «Синьхуа» Фу Хуа.

НМГ и технологический парк Шидао, являющийся частью Шэньчжэня 19 мая заключили соглашение о стратегическом партнерстве в развитии искусственного интеллекта (ИИ) и технологической трансформации медиаиндустрии. Соглашение определяет модель сотрудничества НМГ с ведущими китайскими технологическими корпорациями, ориентированную на трансфер передовых ИИ-решений в Россию, их масштабирование в экосистеме холдинга и коммерциализацию новых цифровых продуктов.

